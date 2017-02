Cambia el box por el canto

TIJUANA, Baja California(GH)

Con la disciplina como ingrediente principal en su carrera, producto de haber practicado box, Alberto González “El Zima” Aguilar abre camino en el mundo de la música.



“Mis 23 años” es el nombre de su primer EP con cinco temas, todos de su autoría, siendo el primer sencillo “Te ves al cien” que se lanzará junto al videoclip.



“Ya estamos a punto de lanzarlo, está prácticamente a la vuelta de la esquina, estamos viendo si lo lanzamos esta semana que viene o la próxima”; explicó el tijuanense que es romántica y rítmica.



“Se narra la historia de un joven ojo alegre, es una ruptura”, detalló, “es una inspiración por una ex novia que tenía y así se lleva, si no no hay historia”.



El género es regional mexicano en la banda sinaloense, hay otro tema “Bonita, bonita” que habla sobre el género femenino y la belleza que lo rodea.



Su nombre artístico se debe a que en Baja California el borrego cimarrón es un emblema, y él quiso destacar eso, por ello se autonombró “Zima”.



El disco lo grabó en Los Mochis, Sinaloa, tras darse una vuelta por California y conocer opciones, pero los caminos lo guiaron al estado mexicano.



“Mi meta es llegar al público, que mis canciones sean aceptables, que nos den oportunidad de perfeccionar, así que vamos empezando sobre la marcha”, finalizó.