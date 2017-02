Pinta a Van Gogh con su estilo

TIJUANA, Baja California(GH)

Me he deleitado con distintos sentimientos, pero no puedes dejar pasar una oportunidad como esta y llegar y solo leerlo como sea, debe ser una preparación ardua y a la vez gozosa para hacerle justicia a un texto y un personaje como Van Gogh”, explica Mario Iván Martínez.



El actor mexicano, quien le dará voz al documental “Van Gogh, pinceladas de un genio” que abrirá los festejos del 35 aniversario del Centro Cultural Tijuana (Cecut), dijo ser un privilegio esta oportunidad.



Pero más allá de sentir la pasión, la felicidad, el júbilo y todo lo que rodea al desaparecido pintor, Martínez no podía quedarse de brazos cruzados, por lo que hará una intervención actoral, la noche del estreno el 23 de marzo en Tijuana.



“Hay imágenes y a través de la lectura, que me han resultado muy teatrales, uno de ellos es el libro de Johana la cuñada de Van Gogh, donde habla de cómo lo encontraba pintando a las tres de la mañana con un sombrero de velas.



“Muchas imágenes teatrales que he ido recopilando y que pueden servir para enfatizar aspectos que no se tocan en el documental para no reiterar, sino complementar”, sostuvo.



Con el talento que lo caracteriza, el actor contó con la dirección en el texto de su madre, la primera actriz Margarita Isabel, quien le orientó hasta quedar un trabajo íntegro.



“Hay frases que modifiqué un poco, para hacer más mío, sin faltarle, pero eso es producto de conocer el trabajo de Van Gogh”, explicó.



Mario Iván Martínez es la primera vez que da voz a un trabajo en este formato, cuyo proyecto se prestó para su siguiente plan teatral que se estrenará en Tijuana a finales de año.



El actor estuvo en la frontera para la grabación de su voz durante esta semana.