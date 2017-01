Diego y Gael en los Globos de Oro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal serán las cartas fuertes de México en la próxima entrega de los Globos de Oro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés).



La organización reveló su lista de invitados como presentadores de premios de la 74 entrega anual de la considerada más fiel antesala de la entrega de los premios Óscar y que se efectuará el domingo 8 de enero en un hotel de Beverly Hills.



Diego Luna, protagonista de la cinta “Roge One: A Star Wars Story”, fue anunciado como presentador de un premio, mientras que Gael García Bernal está nominado para esta entrega.



Luna y Gael han participado de manera conjunta en producciones fílmicas como “Y tu mamá también” y “Rudo y Cursi”, y encabezan la organización Ambulante para promover producciones independientes de cine.



Gael está nominado en los Globos de Oro por mejor actor en serie de comedia por “Mozart in the Jungle” y por la película chilena “Neruda”, postulada a cinta extranjera y que fue dirigida por el chileno Pablo Larraín.



La 74 edición de los Globos de Oro, que contará con Jimmy Fallon como maestro de ceremonias, tendrá lugar el próximo 8 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.



La película musical “La La Land”, con siete nominaciones, y la serie “The People v. O.J. Simpson”, con cinco candidaturas, parten como favoritas para una gala en la que Meryl Streep recibirá el premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su trayectoria profesional.