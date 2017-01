Zona de riesgo, entronque del 2000 y Popotla

ROSARITO, Baja California(GH)

El peligro es latente en el crucero del Corredor 2000 y el bulevar Popotla, escenario de aparatosos accidentes que han cobrado la vida de varias personas y dejado un alto número de pérdidas económicas, pero aun así no hay un proyecto en puerta para prevenir los accidentes.



Un par de cruces a pie de carretera son muestra de la muerte de dos pequeñas en este punto, debido a accidentes provocados por tráilers.



De acuerdo con Carlos Mendoza, comandante de Ambulancias de la Cruz Roja Rosarito, el más reciente accidente ocurrió el pasado viernes, cuando un tráiler cargado con ácido fosfórico y cloro se impactó con la legendaria “casa de piedra” que prácticamente está derruida por la cantidad de accidentes que la han impactado, ya que por su ubicación en el cruce de estas dos vías sirve como amortiguador.



Menciona que la pendiente del Corredor 2000 en su llegada al cruce con el bulevar Popotla juega un papel determinante, en los accidentes que ahí ocurren y si bien se colocaron vibradores antes de llegar a este punto, considera que esto no es la solución ya que el problema no es que el conductor se quede dormido, sino por la combinación de la velocidad y el peso de la carga, además de alguna falla mecánica que pudiera traer.



“Sabemos que el Corredor 2000 carece de señalamientos, que la vía de comunicación telefónica es muy escasa y que se utiliza como una vía rápida, cuando la velocidad debe ser moderada”, dijo.



María Esther Ausejo, comerciante y residente en este lugar, explica que le ha tocado ver bastantes accidentes y muy peligrosos.



“Mucha gente de aquí se puso mala y la tuvieron que llevar al hospital; niños, personas grandes, inclusive todavía hay uno hospitalizado”, explicó al recordar el accidente ocurrido apenas el viernes, donde los olores tóxicos le provocaron dolores de cabeza durante horas.



Narra que ella estaba en la cocina cuando escuchó “un trancazo”, y pensó que habían pegado en la esquina de su casa, pero luego pudo ver que el tráiler paró en la casa de piedra y que por segundos la libró una calafia con pasajeros que circulaba por el lugar en ese momento.



Pidió a las autoridades poner más atención en ese lugar, porque hay muchos accidentes y han muerto personas “que no la deben ni la temen” y pues todos están expuestos a los trancazos, pero ellos (los residentes) que además venden artesanías y se contabilizan cerca de 80 familias, viven con terror de que algo les ocurra.



Elizabeth fue a parar al hospital junto con su hija debido a la intoxicación provocada por el derrame de químicos, y asegura que todavía se siente mal. Ella se encontraba en su tienda cuando escuchó el golpe del carro que se volteó en la casa de piedra y después de olor la hizo ponerse mal, por lo que salió con su hija, dejando hasta la tienda abierta.



Y también pidió que se haga algo para evitar el constante riesgo en el que viven.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano, Pedro Campos, expuso que como Municipio no tiene ningún proyecto ejecutivo de obras para ese punto.



Sin embargo, explicó que se trabaja con la SCT para gestionar alguna obra ya que se planteó en el programa carretero con esta dependencia federal.



También el tema está considerado en el Plan Municipal de Desarrollo de Rosarito, pues se tendría que construir un nodo para una intersección y que no sea directa.



Por lo pronto, la casa de piedra continúa acordonada con cinta amarilla y aunque en menor medida, el olor permanece.