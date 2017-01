Tarda CFE 48 horas en atender reporte

TIJUANA, Baja California(GH)

Habitantes del fraccionamiento Panamericano tuvieron que deshacerse de los alimentos que prepararon durante los festejos de año nuevo, debido a un corte de luz no atendido.



La Comisión Federal de Electricidad tardó aproximadamente 48 horas en reanudar sus servicios después de que los habitantes reportaran la explosión de un transformador.



Alberto Carranza, vecino del fraccionamiento, reportó la interrupción del servicio desde el 31 de diciembre y le comentaron que ya estaba hecho el reporte y que lo repararían en un lapso de 4 horas, pero la electricidad no llegó a sus hogares hasta el lunes 2 de enero a las 15:00 horas aproximadamente.



De manera extraoficial, personal de la paraestatal informó que la falla se pudo deber a que las personas acostumbran “colgarse” de los cables de luz, generando con ello un sobrecalentamiento y explosión de uno de los transformadores.



Carranza detalló que no es la primera vez que les sucede, ya que el viernes 23 de diciembre tuvieron los mismos inconvenientes y les restablecieron el servicio hasta el lunes 26.



Comentan además que fueron alrededor de 200 familias afectadas ya que por lo menos 5 condominios de 16 departamentos cada uno presentaron los mismos inconvenientes con el servicio de luz en vísperas de año nuevo.