Corresponde a Cespt reparar hundimiento del Lázaro Cárdenas

TIJUANA, Baja California(GH)

El sábado pasado un colector de la Cespt colapsó a la altura del puente Lázaro Cárdenas, en la colonia Los Pirules, provocando un hundimiento considerable que no cuenta con fecha para arrancar su reparación, informó Alejandro Lomelín Clapera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.



“Fue un hundimiento de un colector y nosotros como Ayuntamiento, de parte de obras públicas, estaremos dando apoyo en coordinación con la Cespt para que fluya lo más rápido posible, sobre todo la circulación para que no se incomode al automovilista”, apuntó.



No hay una fecha exacta sobre cuándo comienzan las reparaciones, dijo, eso le corresponde también a la Cespt y la Comisión Federal de Electricidad.



Sobre la posibilidad de que el hundimiento se deba a una falla geológica comentó que no fue un hundimiento localizado, más bien derivado de una fatiga del colector, donde probablemente las lluvias cooperaron porque se satura el suelo, se ablanda y esa es la posible causa del colapso.



Acerca de los múltiples baches en la ciudad, el secretario indicó que será al final de periodo de lluvias, en marzo, cuando se comience con los programas de bacheo en los distintos puntos de la ciudad.