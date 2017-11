Participan estudiantes de secundaria en VII Muestra Municipal 'Cuentacuentos'

TIJUANA, Baja California(GH)

Para fomentar la lectura entre los jóvenes de la entidad, el Gobierno del Estado que encabeza el mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a través del Sistema Educativo Estatal (SEE), celebró esta semana la VII Muestra Municipal “Cuentacuentos” del nivel Secundaria.



Lo anterior en seguimiento a la instrucción del Secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, de dar continuidad a las estrategias de fomento a las habilidades de comunicación de los alumnos y su desempeño académico.



El evento estuvo presidido por la Encargada de Despacho del SEE en Tijuana, Andrea Ruiz Galán, la Coordinadora Educativa regional, Blanca Estela Carranza Delgado, y el Jefe del Departamento de Educación Secundaria, Alejandro Gaz Martínez.



Ruiz Galán felicitó a los participantes del concurso, el cual se celebró en el Museo Interactivo El Trompo, y los invitó a continuar con su interés por los libros y por abordar temas más allá de los contenidos escolares.



En la Muestra “Cuentacuentos” de esta edición participaron 20 alumnos de Secundaria, quienes fueron seleccionados de entre sus compañeros a través de un concurso interno, primero en sus escuelas y después entre los planteles de cada zona.



La alumna Karla Ximena Falcón Valderrama del Instituto Emilio Kolbe ganó el primer lugar con el cuento “La boda de los ratones”, mientras que Ángel Emilio Brito García de la Escuela Secundaria General No. 9 obtuvo el segundo lugar con “El secuestro de la bibliotecaria” e Isis Coronado Mosqueda de la Escuela Secundaria General No. 16 el tercero con el cuento “El sastrecillo valiente”.



El jurado calificador estuvo integrado por el Jefe de Enseñanza de Español, Prof. Jesús Raúl Camacho Guillen, la Jefa de Enseñanza de Ciencias Profa. Diana Guadalupe Escamilla Maldonado y el Jefe de Enseñanza de Tecnología, Prof. Ricardo Pérez Orozco.