Inquieta posibilidad de cancelar concesión de alumbrado público

TIJUANA, Baja California(GH)

La anulación de contrato del proyecto de concesión de alumbrado público costaría más de mil 600 millones de pesos, declaró el presidente de Comerciantes Eléctricos de Tijuana (Comet), Rolando Escobedo Ortiz.



"Hay una cláusula que nos preocupa, una cláusula de rescisión, si el día de mañana llega otro Alcalde, como va a suceder, supongamos que al segundo año de licitación se quiere rescindir el contrato de alumbrado porque no le pareció o porque no están dando el ancho, ese monto por rescisión asciende a la pequeña cantidad de mil 645 millones de pesos", detalló.



Escobedo Ortiz especificó que mientras más años de licitación hayan transcurrido al momento de revocarla, disminuye el costo de la indemnización, pero la diferencia es mínima.



Los gastos efectuados por el concesionario, los gastos pendientes de pago, los pagos efectuados por el Municipio, la recuperación de seguro y las deducciones del Municipio, son las variables que definirían el monto de la indemnización.



"También vemos que en esta licitación no hay un área que supervise el proyecto de alumbrado, no habla de una supervisión externa", subrayó.



Además, informó que en diversas reuniones con el Ayuntamiento de Tijuana se acordó que los insumos para el proyecto se comprarían en la ciudad, dijo, hecho que no se estableció en las bases de la licitación.



"Ya con las bases en mano vemos que eso no es una realidad, ningún licitante está obligado a comprar ningún producto en nuestra ciudad, y eso para nosotros es un punto delicado, invertir 5 mil millones de pesos y no obligar a los licitantes a comprar alguna cantidad en nuestra ciudad, lo consideramos algo delicado", puntualizó