Realizan alumnos de la Prepa Federal altares de muertos

TIJUANA, Baja California(GH)

Docentes y estudiantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) colocaron altares de muertos para rendir homenaje a sus compañeros fallecidos, entre ellos el joven Julio Alberto Murillo, quien fuera asesinado en julio de 2017 al interior del swap meet Siglo XXI.



Las escaleras del patio central de la PFLC sirvieron para colocar una vistosa ofrenda adornada con fotografías, flores de cempasúchil, papel picado, veladoras y alimentos, elementos que fueron custodiados por docenas de catrinas, entre ellas Jared García Mendoza, del quinto semestre.



“Llegué a platicar con Julio, la verdad, me impacta… no sé por qué la gente se va tan rápido, tan joven, pero las cosas pasan por algo, y nuestro momento de partir no se sabe cuándo será”, expresó conmovida la joven.



“Para mí no existe la muerte, si recuerdas a alguien es una manera de hacerlo siempre presente, de festejarlo, se haya ido o no”, agregó.



Así, el jolgorio del Día de Muertos se extendió por todos los espacios del centro educativo al son de la música tradicional mexicana y pequeños bailes entre catrinas y catrines, quienes abrieron paso a la presentación de otros altares de muertos, uno de ellos dedicado a la ex primera dama de Tijuana María Elvia Amaya de Hank.



“A ella la recordamos porque fue una de las personas que apoyó a restaurar la alberca de la PFLC. Con el altar nosotros quisimos demostrarle nuestro respeto, por eso colocamos elementos favoritos de la señora Amaya de Hank, como adornos de color rojo, comidas mexicanas, libros y perfumes”, describió la estudiante Nicole Mejía Sarabia.