Siguiente paso en C5i es licitación transparente, asegura Gobernador

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) ayudará a combatir la inseguridad en Baja California declaró el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.



El proyecto fue aprobado con 18 votos a favor hace un par de semanas en el Congreso del Estado, a pesar varios sectores de la población se pronunciaron en contra de él.



Ahora lo que sigue será una licitación a nivel nacional, la cual darán a conocer en próximas fechas.



“El proceso que sigue es llevar acabo una licitación transparente, compartida y a su vez también sea motivo para iniciar esa tan importante herramienta para ayudar y vaya que sí lo va a hacer a combatir la inseguridad que vivimos en Baja California”, expresó.



No ve ruptura con IP

En otro tema, dijo que no ve en un futuro ruptura alguna entre el Gobierno del Estado y el sector empresarial, ya que siempre han ido de la mano para juntos construir las condiciones necesarias para que la Entidad siga siendo un espacio de oportunidades.



Lo anterior respecto a las declaraciones que realizó hace un par de días el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (Ccspbc), Juan Manuel Hernández Niebla, quien aseguró que no veía al ejecutivo estatal preocupado por la inseguridad.



“Cómo imaginarse que un Gobernador no puede estar preocupado en el tema de inseguridad si es el problema más fuerte que tenemos en Baja California, yo les puedo decir que todos estamos preocupados por el tema de seguridad”, respondió.