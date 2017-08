Transportistas todavía no pueden cobrar nuevas tarifas

TIJUANA, Baja California(GH)

Los chóferes de taxi y camión todavía no pueden cobrar las nuevas tarifas, porque no han sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California o en la Gaceta Municipal.



Así lo informó el integrante del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (Coci), Manuel Sabido, quien dijo que los usuarios del transporte público están en su derecho de pagar las tarifas de 10 y 12 pesos, en camión o taxis, respectivamente; así como 5 pesos los estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, quienes deberán presentar su credencial.



El pasado 12 de julio durante la sesión de Cabildo de Tijuana se aprobaron las nuevas tarifas, para el taxi será entre 12 y 19 pesos; y para el camión, entre 12 y 16, las cuales dependerán de las distancias de las rutas. Sin embargo, no han entrado en vigor.



Por ello, Coci tuvo la iniciativa de convocar a la ciudadanía a participar en la recolección de firmas que se utilizarán para un plebiscito, con el cual se podrá cancelar el aumento del transporte público.



“Hemos encontrado mucha respuesta por parte de la gente. Ahorita estamos en el proceso de informar a las personas que hay otro tipo de instrumentos de participación ciudadana, como el plebiscito, que por medio de una votación van a decidir si quieren o no el aumento de las tarifas del transporte”, explicó Manuel Sabido.



Para lograr ese objetivo Coci deberá reunir más de 24 mil firmas. A la pregunta si el programa “Raite” que el Gobierno Municipal y empresas transportistas otorgará a 25 mil estudiantes, afectará en la recolección de rúbricas, Manuel Sabido respondió que:



“El entusiasmo de la participación ciudadana seguirá, porque tenemos estudiantes que han venido a participar con su firma. Sabemos que no todos van a recibir ese beneficio (programa ‘Raite’), porque es un pre-registro y habrá una serie de requisitos para poder entregar esas becas”.



Y agregó que “habrá una discriminación, porque desafortunadamente están haciendo un estudio socioeconómico. Todos los usuarios del transporte que son estudiantes y las personas de la tercera edad y con discapacidad deben recibir ese transporte gratuito que el ahora Alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, prometió”.



Sobre la aprobación de la concesión por 15 años del alumbrado público, el integrante de Coci explicó que el XXII Ayuntamiento de Tijuana no ha sido consciente de los gastos que llevará.



“La Asociación de Comerciantes Eléctricos de Tijuana A.C. (Comet) ya declararon que esta concesión tiene una inversión de cerca de 3 mil 700 millones de pesos y en cambio si se compraran las luminarias públicas saldría cerca de 600 millones de pesos”.



Finalmente, el integrante de Coci reiteró la invitación a la ciudadanía para que participe con su firma. Los sitios en donde podrá hacerlo serán a fuera del Palacio Municipal, Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, entre otros puntos estratégicos de la ciudad. Los horarios son de 9 a 13 horas.