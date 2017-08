Preocupa a restauranteros falta de vigilancia en Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

La falta de una estricta vigilancia en los bares nocturnos de Rosarito, preocupa por el daño que puede causar en el flujo de visitantes, quienes no se sienten seguros debido a los hechos de sangre ocurridos en las últimas semanas.



Rosario Castillo, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Similares, advirtió que de no tomarse acciones por parte de la autoridad municipal, que devuelvan la confianza, se corre el riesgo de perder el terreno ganado en el área de turismo.



Castillo Ceja expuso que desconoce por qué no se obliga a esos establecimientos a contar con la debida vigilancia, porque el mensaje que se está dando es el equivocado, pues la gente ingresa a los bares con armas, sin aparente problema.



Refirió que aún es tiempo de que se ponga un freno a esta situación, pues no se quiere bajo ninguna circunstancia volver a vivir los tiempos en que el turismo se alejó de Rosarito, causando estragos incalculables en la pérdida de empleos e inversiones, precisamente por la ausencia de los visitantes.



El dirigente restaurantero, mencionó que se debe poner en práctica el reglamento y que aquellos lugares que abren en la noche, extremen sus medidas de seguridad, valga la redundancia, por seguridad para todos.