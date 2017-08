ComunidadSegura Residentes de El Lago se unen vs. inseguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

Al no obtener una respuesta rápida a sus problemáticas, vecinos del fraccionamiento El Lago se organizaron para formar un comité, con el cual atendieron la seguridad de mujeres estudiantes.



Así los colonos lograron alejar a un automovilista que acosaba a las transeúntes.



“Hicimos el reporte a las patrullas, pero lo que fue determinante para que esta persona no siguiera molestando fue que una de nuestras vecinas le tomó video y lo subió a las redes sociales”, platicó la presidenta del comité de vecinos del fraccionamiento El Lago, Virginia Leonardo.



Añadió que expusieron sus prioridades de seguridad, bacheo y alumbrado público al delegado del Cerro, Marco Antonio Ríos García.



“No nos están apoyando al 100%. No sé si sea una excusa, pero dicen que hacen falta policías, patrullas, pero dicen que nos van a tener en cuenta y eso lo que estamos esperando”, dijo.



Asimismo, destacó que juntando reportes de luminarias, mismos que fueron entregados a Ríos García, se logró que el 90% del fraccionamiento contara con alumbrado público.



Respecto a los asaltos en vía pública o casas habitación, la presidenta del comité comentó que una de las razones por las que se incrementaron es que en esta área hay casas abandonadas, las cuales los delincuentes utilizan como guaridas.



“Por eso tenemos la necesidad de que haya más patrullas que den rondines para que se den cuenta de la inseguridad”, expresó Virginia Leonardo.



“Por nuestra parte nos estamos cuidando a nosotros mismos, avisándonos si vemos un carro sospechoso, porque somos vecinos y queremos siempre el bienestar para todos los que vivimos aquí”, destacó.