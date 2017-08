Recursos incompletos retrasan obras: Sidue

TIJUANA, Baja California(GH)

La mayoría de los retrasos en las obras que se realizan en Baja California se debe a que el Estado las inicia sin tener todo el recurso completo para finalizarlas.



“Deberíamos concursar obras que tenemos los recursos totalmente aprobados, muchas veces iniciamos obras cuando hay una primera asignación, y la segunda etapa no llega, dependemos de la Federación”, declaró el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), Manuel Guevara Morales.



El 80% de los recursos de las obras vienen del Gobierno federal y el 20% restante está conformado por el Gobierno del Estado y los municipios.



Señaló que durante el año 2016, no llegaron recursos por problemas presupuestales federales, por lo que resultó imposible entregar varias obras, razón por la que se hicieron entregas parciales, como el Nodo Express 20 de Noviembre y Aeropuerto.



En el tema de la 20 de Noviembre, dijo que ya una empresa está trabajando en la segunda y última parte, en donde invertirán 34 millones de pesos, siendo como fecha tentativa septiembre para su culminación.



Reconoció que no se acercaron con todos los comerciantes de la zona, sino con los cuatro más importantes, sin embargo aseguró que los beneficios una vez culminados los trabajos serán mayores que las afectaciones.



Buscan agenda única

La Sidue en coordinación con los diputados federales buscará trabajar en una agenda única para concertar los esfuerzos y atraer al Estado cerca de 4 mil millones de pesos para la realización de 16 proyectos.



Entre los proyectos más relevantes se encuentran el bulevar Sánchez Taboada en Tijuana, el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez en Playas de Rosarito y la continuidad a las vialidades aledañas al Río Parque en Tecate.



“Es importante priorizar las obras, porque si cada uno trae su proyecto no logramos que se puedan conseguir recursos”, puntualizó.