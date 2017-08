Empuja CMIC agenda de obras

TIJUANA, Baja California(GH)

Una agenda única de las obras prioritarias de la Zona Metropolitana será creada por la Cámara Mexicana de la Industria Construcción (CMIC) en conjunto con los tres órdenes de Gobierno para fortalecer la inversión del sector.



“Nos comprometimos a crear mesas de trabajo para priorizar las obras y hacerles llegar el documento a los diputados federales para que ellos nos apoyen con la gestión de recursos”, declaró el presidente de la CMIC, César Romeo Sauceda.



Detalló que han detectado 19 obras necesarias en la zona, para las cuales se requiere una inversión de 4 mil millones de pesos.



“Muchas veces uno de los impedimentos para obtener recursos es precisamente que no tenemos proyectos ejecutivos terminados, que no tenemos los estudios completos”, agregó.



Romeo Sauceda afirmó que están trabajando a contrarreloj porque se busca que las obras sean integradas dentro del Presupuesto de Egresos de 2018.



“Lo importante es que la ciudad se vaya desarrollando en infraestructura, que las inversiones importantes no se retiren por falta de infraestructura”, enfatizó.