Titular del Imjuv busca comprar un carro nuevo

TIJUANA, Baja California(GH)

Con un recurso remanente de la pasada administración el Instituto Municipal de la Juventud buscará adquirir un automóvil para la dependencia con un valor de 200 mil pesos.



“Nosotros solicitamos a la Junta de Gobierno un monto de 200 mil pesos para adquirir un vehículo que nos dé las necesidades que tenemos”, declaró el titular del Imjuv, Miguel Loza Ginuez.



En las revisiones presupuestales de la pasada administración municipal encontraron un recurso de un millón 500 mil pesos que no fue utilizado, por lo que esperan de ahí pagar el auto, además para la rehabilitación de un espacio que está en condiciones de abandono, con el objetivo de atender a los jóvenes beneficiados del programa “Raite”.



Agregó que también apoyarán las actividades de los jefes de departamento ya que al mismo tiempo de ser coordinadores, también imparten talleres, llevan servicios a las escuelas y colaboran con delegaciones en diferentes jornadas.



“Actualmente en el instituto no hay ninguna unidad para poder operar, tenemos dos que están dadas de baja, no tienen llantas, vidrios o motor, entonces concluimos que un vehículo sí es necesario para poder otorgar los servicios, pero no es de dinero de becas”, manifestó.



Dicha medida tendrá que ser aprobada por la Sindicatura Municipal y el Cabildo de Tijuana para poder determinar el tipo y marca que podrán adquirir.