Confisca SAT automóviles 'chocolate'

TIJUANA, Baja California(GH)

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), llevaron a cabo un operativo para remolcar vehículos irregulares a la venta.



A las 11:40 horas, representantes del SAT y del ejército acudieron a un lote de venta de vehículos localizado en la colonia 20 de Noviembre.



En el lugar, denominado Autos Mazatlán, los agentes del Sistema de Administración Tributaria remolcaron automóviles que presuntamente no estaban importados de forma debida.



Además del operativo llevado a cabo en el lote de automóviles, elementos militares y del SAT acudieron al bulevar Cucapah, a la vialidad que se utiliza para vender vehículos usados, la mayoría sin importar.



Fuentes policiales detallaron que dicha medida fue en contra de los automóviles puestos a la venta y que no se afectó a los automovilistas que pasaban por el lugar.



Se inconforman

La abogada Jessica López Morales, representante legal de Autos Mazatlán, consideró que el procedimiento del SAT se llevó a cabo de forma irregular porque nunca notificaron lo que estaban haciendo, ni la razón.



“Ellos yo sé que son autoridades porque veo los uniformes y viene el Ejército, pero no han notificado ningún documento, a pesar de que están dentro de la negociación, a pesar de que hay un encargado”, comentó.



Añadió que la autoridad está obligada a llevar a cabo el proceso de forma transparente, sin embargo, en primera instancia no fue así.



“Lo único que queremos es que se nos informe, que nos digan qué vehículos se llevaron, cuáles son las placas, un procedimiento administrativo de materia aduanera es muy técnico, hay un inventario de los vehículos que se están llevando”, apuntó.



Según estadísticas de Policía y Tránsito Municipal, en Tijuana circulan alrededor de 700 mil automóviles con placas de California.