Clúster Tecnológico de BC ve área de oportunidad en industria 4.0

TIJUANA, Baja California(GH)

Más de 115 empresas del sector son agrupadas por el Clúster Tecnológico de Baja California (IT Baja), y el concepto e Industria 4.0 cada vez se va difundiendo más como el proceso de automatización de las empresas, ante este hecho, IT Baja generará uno de los primeros diplomados a nivel nacional de Industria 4.0 en Tijuana.



Ricardo Medina viene desde la Ciudad de México para dar la plática inductiva de este diplomado y señaló que la Industria 4.0 será el paradigma en los siguientes 30 años, por lo que la primera generación de este diplomado podrá tener un mercado muy grande en 4 o 5 años.



“Hace 3 años comenzó la ruta de planeación para la estrategia de la industria 4.0 en las empresas mexicanas, pero surgió una necesidad, nos dimos cuenta que no necesariamente hay un profesional dedicado para este tipo de proyecto, la propuesta que se realizó fue desarrollar un instrumento de capacitación para generar profesionales”, detalló.



El ingeniero también explicó porque Tijuana fue elegida para este diplomado antes que otras en el país, fue su empuje industrial el que motivó a llevar dicho curso académico ante la transición en pocos años.



El diplomado generará una certificación de consultor experto acreditado por el Tecnológico Nacional de México, arrancará este mes de mayo y culminará en agosto con un tiempo total de 120 horas con dos modalidades, presenciales y remoto.



Los módulos son cuatro, Introducción a la Industria 4.0, estrategia de innovación y modelos, arquitectura de tecnologías 4.0 y el último módulo es diseño y consultoría de proyectos.