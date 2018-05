Casos de secuestro en BC no han aumentado: PGJE

TIJUANA, Baja California(GH)

La titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Perla Ibarra Leyva, aseguró que Baja California no atraviesa por un incremento en el delito de secuestro.



Añadió que, pese a que en redes sociales hay personas que alertan a la ciudadanía sobre un supuesto aumento en dicho delito, en el Estado no se han visto más casos.



Ministerial está fuera de peligro



La procuradura general de Justicia del Estado, Perla Ibarra Leyva, informó que el agente de la Policía Ministerial que resultó lesionado en un ataque armado está fuera de peligro.



Añadió que se aseguró el automóvil en el que se trasladaban los presuntos responsables, sin embargo, no se reportaron detenidos.