Los bajacalifornianos han abierto sus casas a Morena: J. Bonilla

TIJUANA, Baja California(GH)

Morena tiene buena aceptación entre los bajacalifornianos, aseguró Jaime Bonilla Valdez, candidato de ese partido al Senado por Baja California.



"Estamos muy emocionados, ha sido una campaña alegre porque la gente, a pesar de que nos dice sus problemas, se contentan porque sienten que hay una esperanza, que los fuimos a ver y los tomamos en cuenta", manifestó.



A un mes de arrancadas las campaña, dijo que todos los días ha estado en contacto con la población, y se ha comprometido a regresar a las comunidades porque es uno de los principales reclamos de los ciudadanos.



"Les decimos: Nosotros estamos buscando por primera vez estar en el Congreso, en la Cámara Alta, y por primera vez estamos buscando la Presidencia del País", indicó.



El candidato aseguró que la gente claramente les dice que no quieren ni al PRI ni al PAN, y que apoyarán a Morena.



"Los buenos deseos no son suficientes para no seguir nosotros en la campaña, al contrario, nos motiva más, y no ha habido un día que hayamos descansado desde que empezó la campaña", subrayó.



"La aceptación de la población hacia Morena, hacia mi candidatura, hacia la candidatura del Licenciado López Obrador, y de los diputados, porque me ha tocado caminar con todos y cada uno de ellos en los Distritos, ha sido muy buena", añadió.



La comunidad está volcada a un cambio y la principal problemática es la inseguridad, sostuvo Bonilla Valdez.



“Si nos basamos en lo que dice la gente, olvídate de cualquier encuesta, el PRI y el PAN no tienen nada que hacer en esta elección, honestamente”, sostuvo.



“La gente está muy enfadada, enojada, indignada con los partidos políticos, uno es un partido también, pero cuando saben que vienes de Morena la gente es más paciente”, agregó.



Sobre sus contrincantes en su camino al Senado aseguró: "No los veo, oigo spots promocionales".



Además, informó que ciudadanos le han denunciado que, sin autorización, otros partidos les han instalado lonas en sus casas.



“Ayer andaba en Mexicali y vimos un pick up del Ayuntamiento con propaganda del PAN, con cartones de leche, andan operando, así como ellos operan”, dijo sobre el actuar de los gobiernos.



Reiteró que la gente le ha dicho que votará por Morena.