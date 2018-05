Rechaza la Caravana moverse a albergues desde El Chaparral

TIJUANA, Baja California(GH)

A pesar de las bajas temperaturas que se registran en la ciudad, situación que ha afectado la salud de niños y mujeres embarazadas de la Caravana Migrante, estos rechazaron la solicitud de las autoridades locales de trasladarse a albergues para recibir una mejor atención.



Por la tarde autoridades del Consejo Estatal de Atención al Migrante (CEAM), encabezadas por Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, sostuvieron una reunión con los representantes de los migrantes centroamericanos.



El presidente del CEAM explicó que las penurias que sufren los niños y las mujeres embarazadas atentan contra sus derechos humanos, por este motivo podrían intervenir el DIF y la Procuraduría de la Defensa del Menor.



Buscaron a Irineo Mújica, director de la organización civil Pueblos Sin Frontera y Alejandro Mansing, coordinador de la misma, entre otros, para que convenzan a los migrantes a abandonar el lugar y regresar a los albergues.



Sin embargo, señalaron que sostendrán una asamblea para informarles de la situación, pero de antemano les comentaron que las personas no quieren moverse ya que su único objetivo es cruzar hacia los Estados Unidos.



Por lo que solicitaron una unidad médica en el lugar que les brinde el servicio y que pase un camión recolector de basura para llevarse los residuos que se producen en la zona.



Desde hace una semana a Tijuana llegaron 380 centroamericanos, aproximadamente, entre mujeres, niños y adolescentes, la mayoría enfermos de gripe, tos y principios de neumonía.



Pero desde el domingo que estuvieron acampando en el cruce peatonal su salud se complicó más, pues no tienen la suficiente ropa ni cobijas para protegerse de las bajas temperaturas.



Por su parte, Gina Garibo, coordinadora de la Asociación Pueblo sin Fronteras, informó que un total de 25 miembros de la caravana han logrado cruzar a Estados Unidos para solicitar asilo.



Especificó que el lunes lograron cruzar ocho personas y ayer martes once consiguieron ejercer su derecho humano de solicitar asilo.