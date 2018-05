Consideran necesario modifique autoridad estrategia de seguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante el incremento de muertes violentas en Tijuana es necesario cambiar la estrategia de combate ya que las utilizadas hasta el momento no han dado los resultados esperados.



El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gilberto Fimbres Hernández, dijo que el tema de los homicidios ha preocupado a la población por más de un año debido al incremento que hay mes tras mes.

“Las estrategias y acciones que se han tomado reflejan que no han tenido el resultado deseado con relación a la disminución del problema de homicidios, otros indicadores como los secuestros que no teníamos han empezado a aparecer, vemos que la cuestión de seguridad cada día está más grave”, declaró.

Reconoció que la autoridad ha hecho algunas acciones, sin embargo, no son suficientes ya que a pesar de haber detenidos estos salen libres rápidamente.

Calificó de triste la situación por la que atraviesa la ciudad, por lo que reiteró que es el momento de redefinir las estrategias por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

“No podemos seguir con las mismas estrategias que no están logrando los resultados deseados”, expresó.

Hasta el momento aseguró que no se ha visto alguna afectación en cuanto a la inversión extranjera, pero advirtió que de continuar la situación crítica podría pasar en un futuro cercano.

Por último, Fimbres Hernández indicó que el llamado a la autoridad sería de auxilio ya que la comunidad pide a gritos solución al problema de inseguridad.

Acciones de emergencia

Por su parte el regidor independiente Roberto Quijano Sosa expresó que ya es momento que se implementen acciones de emergencia en la ciudad por los más de 700 homicidios registrados en la ciudad durante el presente año.

“Tijuana ya necesita un plan de emergencia en materia de seguridad pública, ya estuvo bueno de echarle la culpa la Federación, al Estado, a los jueces y las cifras nos están demostrando que es urgente”, afirmó.

Aseguró que mientras siga sin haber un plan de trabajo y una estrategia diseñada para el tema de los homicidios por parte de la SSPM, continuarán los altos índices de homicidios.

“Sigue siendo muy desafortunada la situación de inseguridad en Tijuana, particular en el índice de homicidios, desde el inicio de la administración hemos propuesto una serie de medidas para abatir el índice de homicidios y la violencia general”, puntualizó.