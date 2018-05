Tiene TIJ un desfile con tono político

TIJUANA, Baja California(GH)

En Tijuana el desfile del Día del Trabajo no solo se caracterizó por demandas de mejores condiciones laborales, también tuvo tintes políticos y desorden de algunos de los contingentes participantes.



El desfile arrancó aproximadamente a las 9:00 horas desde la calle Octava de la zona Centro de la ciudad.



La mayoría de los contingentes avanzaron rumbo a Palacio Municipal cruzando de la avenida Paseo de los Héroes a la avenida Paseo Centenario por el puente de la Independencia.



Mientras que los trabajadores del sector salud cruzaron de la avenida Paseo de los Héroes al bulevar Padre Kino por el bulevar General Abelardo L. Rodríguez, para pasar frente al Hospital General de Tijuana y continuar hasta Palacio Municipal.



En el recinto municipal, contrario a lo que tradicionalmente ocurre, ninguna autoridad del Ayuntamiento estaba presente para escuchar las exigencias de los trabajadores.



La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quemó dos piñatas, una de Ricardo Anaya y otra de José Antonio Meade, candidatos a la Presidencia por la coalición Por México al Frente, y Todos por México, respectivamente.



Algunos de los trabajadores del la CNTE vestían playeras con la frase: Mi voto será por ya sabes quién, No a las Reformas Estructurales”, acompañada con una imagen de Andrés Manuel López Obrador.



Al respecto, el coordinador del la CNTE en el Estado, Marco Antonio Pacheco Peña, afirmó que sus compañeros deliberadamente eligieron utilizar dichas playeras, y la coordinadora no se los pidió.



Luego de la CNTE, también desfiló el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por bloques de trabajadores organizados por nivel educativo.



Además, participaron alrededor de 4 mil unidades de transporte público, entre taxis de ruta, taxis libres, camiones, calafias, e incluso unidades de la Ruta Troncal.



Para el desfile se habilitaron los carriles del puente Independencia en dirección de la glorieta Independencia a Palacio Municipal, mientras que el otro sentido quedó abierto para el tránsito de los ciudadanos.



Sin embargo, el contingente de la CTM invadió los carriles que no eran utilizados para el desfile y se metió atrás de los taxistas, a ellos le siguieron calafias, mientras los oficiales de tránsito hablaban por radio con sus compañeros para controlar la situación.



El desfile concluyó después del mediodía, a algunos de los trabajadores les tocó realizar el recorrido mientras lloviznaba.