Arribarán 23 embarcaciones en Ensenada durante el mes de mayo

ENSENADA, Baja California(GH)

Presenta SECTURE el calendario de arribos para en Ensenada, el cual representará una derrama económica de más de 2.8 MDD.



Como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo económico de la entidad y beneficiar al sector turístico, la Secretaría de Turismo del Estado (SECTURE) informa que durante el mes de mayo se registrará el arribo de 23 embarcaciones de diferentes líneas navieras, generando una importante derrama de divisas



El delegado de la Secture en Ensenada, Héctor Rosas Rodea, indicó que estos arribos de cruceros, representan 55 mil 200 pasajeros a bordo, de los cuales aproximadamente 44 mil personas desciende para conocer las bondades y atractivos de la ciudad.



Resaltó que las líneas navieras que llegarán a Ensenada son Carnival, Princess y Disney, con la cual destaca el crucero Wonder con 3 arribos programados para éste mes.



Rosas Rodea mencionó que la derrama económica se estima en 2.8 millones de dólares, toda vez que el gasto promedio del turismo que arriba en crucero, es de 64 dólares por persona.



El funcionario estatal destacó la importancia de ofrecer al turismo un buen trato, para que la experiencia de visitar Ensenada represente una oportunidad para que los visitantes nuevamente regresen o nos recomienden como un destino turístico, para que vengan más personas a conocer nuestro municipio.



Destacó que de manera coordinada se trabaja de la mano con las dependencias federales y municipales; pero muy en especial con el Comité de Cruceros de Ensenada, para seguir diseñando estrategias que se traduzcan en mayor número de visitantes que desembarquen e incrementen el gasto promedio.



Indicó que la programación que a continuación se detalla está sujeta a cambios, por lo que pueden obtener mayor información comunicándose al teléfono (646) 172-5444.



Calendario de arribos



1.-

MAY.03

CARNIVAL IMAGINATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



2.-

MAY.04

CARNIVAL INSPIRATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



3.-

MAY.06

CARNIVAL IMAGINATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



4.-

MAY.06

GRAND

PRINCESS

PRINCESS

15:00 - 20:00



5.-

MAY.07

CARNIVAL INSPIRATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



6.-

MAY.08

DISNEY

WONDER

DISNEY

07:00 - 15:00



7.-

MAY.09

CRISTAL

SERENITY

CRYSTAL

07:00 - 18:00



8.-

MAY.10

CARNIVAL

IMAGINATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



9.-

MAY.11

CARNIVAL INSPIRATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



10.-

MAY.13

CARNIVAL

IMAGINATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



11.-

MAY.13

DISNEY

WONDER

DISNEY

07:00 - 17:00



12.-

MAY.14

CARNIVAL

INSPIRATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



13.-

MAY.15

DISNEY

WONDER

DISNEY

07:00 - 17:00



14.-

MAY.17

CARNIVAL IMAGINATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



15.-

MAY.18

CARNIVAL INSPIRATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



16.-

MAY.20

CARNIVAL IMAGINATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



17.-

MAY.21

CARNIVAL

INSPIRATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



18.-

MAY.24

CARNIVAL

IMAGINATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



19.-

MAY.25

CARNIVAL INSPIRATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



20.-

MAY.27

CARNIVAL IMAGINATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



21.-

MAY.28

CARNIVAL INSPIRATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



22.-

MAY.30

CARNIVAL IMAGINATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00



23.-

MAY.31

CARNIVAL

INSPIRATION

CARNIVAL

07:00 - 18:00