IP propondrá cambios al Código Nacional de procedimientos penales

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante el comportamiento delincuencial observado tras la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Tijuana, Mario Escobedo Carignan, dio a conocer que próximamente el empresariado se reunirá con diputados federales para proponer modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales.



Señaló que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, el narcomenudeo y la portación de arma de fuego, no son catalogados como delitos graves, por lo que no ameritan prisión preventiva, razón de ello es que desde que se implementó a la fecha, las detenciones por este tipo de causas han sido muy escasas.



El líder de los comerciantes dijo que esto propicia que no se detenga a individuos que incluso portan armas de alto poder y quienes venden droga en pequeñas cantidades, quienes son liberados al no requerir prisión preventiva.



“Los narcomenudistas se han familiarizado con la reglamentación y conocen que ante determinados montos no ameritan prisión preventiva”, señaló.



Escobedo Carignan indicó que desde la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a la fecha se han detenido por narcomenudeo poco más de 4 presuntos delincuentes y también se ha desbordado la venta y el consumo de drogas, convirtiendo a Tijuana en un grave problema de seguridad pública.



Asimismo, dijo que en tanto no se considere como grave la portación de arma de fuego, no podrán ser detenidas personas que, incluso, pueden estar vinculadas con el crimen organizado, por lo tanto existe un riesgo de que puedan incrementarse aún más la estadística de homicidios.



Calificó de preocupante cifras dadas a conocer en cuanto al comportamiento delincuencial, en donde los robos a comercios se incrementaron en 134% en marzo de 2017, en comparación con el mismo mes del año anterior, los homicidios en un 73%, mientras que el robo a vehículo en proporción de un 82%.



En este sentido, indicó que Cámara de Comercio y el Consejo Coordinador Empresarial, sumando esfuerzos en el tema, sostendrán un encuentro con legisladores, buscando modificaciones que permitan que la ejecución del Nuevo Sistema de Justicia Penal pueda arrojar mejores resultados en la detención de los delincuentes.



Agregó que otro de los temas a tratar será la Reforma Constitucional de Mando Mixto y Ley de Seguridad Interior.