Ayuntamiento asegura no fue invitado a desfile

TIJUANA, Baja California(GH)

El XXII Ayuntamiento de Tijuana desconocía sobre la marcha realizada por el "Día del Trabajo", por lo que no acudieron al no ser invitados.



"El Ayuntamiento no organizó este desfile además no fue notificado de que iban a desfilar, prácticamente no fuimos ni invitados", declaró el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz.



El día de ayer se realizó la marcha conmemorativa del "Día del Trabajo" en donde participaron cerca de 15 mil personas.



Las agrupaciones presentes se quejaron de la ausencia del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro o algún otro funcionario municipal, al considerar que era necesaria su presencia para escuchar sus problemáticas.