El Recodo estrena disco

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El próximo 26 de mayo saldrá a la venta el nuevo disco de Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, que a lo largo de 79 años han evolucionado adaptándose a las nuevas formas de consumir música.



“Escucharán música inédita y algunos cóvers que queremos dejar como sorpresa para el público. Son canciones que queremos que cuando la gente las escuche en CD o en su computadora sienta la misma emoción que cuando las cantamos en vivo”, explicó Charly Pérez, uno de sus dos vocalistas.



El tijuanense comentó que sus seguidores van a quedar sorprendidos con la propuesta, ya que les traerá algo de nostalgia.



“En este disco no vienen colaboraciones. Por ahora so?lo somos nosotros y estamos contentos de compartir nuestra música de todos los géneros musicales y estamos abiertos a cualquier invitación”, comentó Giovanni, vocalista.



Sobre las nuevas políticas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el tijuanense destacó que no han tenido problema para promocionar su música en aquel país.



“Para nada. Bendito sea Dios, no hemos tenido problemas con eso. Primero que nada, nos caracterizamos por hacer las cosas bien y siempre trabajamos con nuestras visas de trabajo”, puntualizó.



“Me prometí olvidarte”, que salió después del sencillo “Vale la pena”, agregó Charly, son temas que forman parte del nuevo disco, que todavía no tiene nombre, y del cual están contentos porque lo han terminado.



“Teníamos ya mesecitos queriendo terminar y por cosas de trabajo lo aplazamos. Lo más nuevecito lo van a tener próximamente y pronto van a salir más sencillos”, finalizó Giovanni.