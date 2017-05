Detectan a médicos "patito" trabajando en el estado

MEXICALI, Baja California(GH)

En Baja California hay presencia de médicos incapacitados para brindar ciertos servicios, debido a que toman cursos que no están regulados y auditados por la Secretaría de Salud.



Guillermo Trejo Dozal, titular de la Secretaría de Salud, dijo que los colegios son una asignatura pendiente, pues no están regulados, aunque aseguró que han ido perdido presencia en el estado.



“Es uno de los objetivos torales, el echar a andar bien los colegios y fortalecerlos, pues es la única forma de poder capacitar a todos los médicos”, explicó el líder de la Secretaría de Salud.



Como Secretaría no tiene la capacidad para formar a todos los médicos, por eso requieren de los colegios, sobretodo de las subespecialidades de las diversas áreas de la medicina.



Para lograr su regularización, Trejo mencionó que es necesario legislar e impulsar acciones que en ningún otro estado tiene precedente, asegurando que las realizarán en un corto plazo.



Aceptó que los que han salido a la luz son casos de cirujanos plásticos, pues han sido variadas las muertes derivadas de algunas negligencias médicas en los últimos años.



“Debe haber una estandarización de los conocimientos, porque hay especialistas patitos que por algún curso sea autonombra, y esto los lleva a que tengan problemas en las prácticas privada”, comentó.



“Estamos promoviendo el turismo médico y no se vale que la gente que no tiene la capacidad adecuada brinde un servicio que no tiene”, aseveró Trejo Dozal.



La responsabilidad de prestar atención a estos colegios y consultorios privados, recae en la Comisión de Arbitraje, la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaria de Salud.



Informó que no saben cuántos médicos o colegíos estén laborando de forma errónea, pero han detectado un mayor número en la zona costa, sin embargo no hay certeza de cuantos consultorios “patitos” hay.