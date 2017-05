Sin regularizar cerca de 150 fraccionamientos

TIJUANA, Baja California(GH)

Actualmente alrededor de 150 fraccionamientos no están regularizados en la ciudad, situación que provoca problemas con los servicios públicos a sus residentes.



El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín Clapera informó que este tipo de casos se dan en toda la ciudad pero principalmente en la Zona Este, en donde batallan más.



“Nos dimos a la tarea de investigar por qué no se han entregado y a veces es una falta documental, y derivada de esa falta documental se crea un deterioro en las vialidades y luminarias y eso crea un círculo vicioso”, declaró.



Cerca de 850 fraccionamientos están regularizados y 30 mas están en proceso de licencia de movimiento de tierra, por lo que estiman un crecimiento en próximas fechas.



Situación por la que están invitando a los desarrolladores para que gestionen los trámites que les hagan falta para iniciar con la entrega-recepción.



Buscan evitar que estos lugares no sean abandonados por sus residentes en próximas fechas quedándose a la deriva convirtiéndose en “picaderos”.



“La afectación es hacia los habitantes de los fraccionamientos porque derivado de la desidia, los colonos vienen al Ayuntamiento y hacen su petición y no los podemos atender como es debido porque no está entregado, ese es el problema que se genera”, manifestó.



Dicho escenario los deja “atados de manos”, ya que si corrigen las necesidades de sus residentes corren el riesgo de que los responsables puedan suponer que la administración municipal se hará cargo de la atención cuando es por parte de los constructores.