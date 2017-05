Marchan entre inconformidades

TIJUANA, Baja California(GH)

Con banderas y consignas en contra de los tres niveles de Gobierno, cerca de 15 mil trabajadores y 7 mil unidades de transporte marcharon con motivo del Día del Trabajo.



Al filo de las 08:00 miles de personas entre transportistas, maestros y trabajadores del sector salud se concentraron en la calle 10 entre la avenida Revolución hasta llegar al Palacio Municipal, para exigir a las autoridades mejores condiciones de trabajo.



Los inconformes estuvieron encabezados por el Movimiento de Resistencia Magisterial agremiado a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).



Falta pago a maestros



El líder estatal del movimiento en Baja California, Marco Antonio Pacheco Peña, aseguró que continúan con problemas en el pago a los maestros, actualmente no han recibido su salario cerca de mil 500 docentes, deuda que asciende a 35 millones de pesos.



Buscarán una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Educación en Baja California, dijo, para encontrar una pronta solución a la problemática.



“El día de hoy no es de desfile, no es un día de fiesta, es un día de lucha y de protesta contra el mal gobierno, contra las reformas estructurales, y por la democratización del País”, dijo.



Asimismo, exigen al presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro ser el interlocutor con el presidente de México, Enrique Pena Nieto, para que haya mejores condiciones de trabajo en la frontera.



Piden ajuste a tarifa



Las principales demandas de los trabajadores del volante es retirar de la circulación a las unidades clonadas o pirata y sin placas, que generan una competencia desleal.



También consideran urgente un ajuste a la tarifa oficial del transporte público, ya que el famoso “gasolinazo” les ha pegado fuertemente en su economía.



“El transportista ya no lleva el sustento a su casa; no queremos simulaciones, queremos una tarifa real ya, el transportista sube lo que quiera porque no hay una regularización”, declaró Francisco Sánchez, presidente de la Cámara de Transporte.



Critican desabasto en Salud



Por su parte, los trabajadores de la salud denuncian que existe un desbasto de medicamento, actualmente en el Estado se encuentra en el 30%.



Le solicitan al Gobierno de Baja California que haga una aportación solidaria de 300 millones de pesos para atacar esta problemática, dijo la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores Sección 24, María Elia Cabañas Aparicio.



Alcalde no acude



Entre los inconformes presentes, fue fuertemente criticada la ausencia del alcalde Gastélum Buenrostro o algún funcionario de su gabinete para que escuchara las problemáticas de los trabajadores.



Casi al final de la marcha, elementos policiacos tuvieron que intervenir para calmar a los transportistas quienes empezaron a realizar maniobras con las unidades y manejar rápidamente, situación que ponía en riesgo a los ciudadanos en la zona.



Inclusive, se pudo observar que algunos choferes traían cervezas en los camiones durante el recorrido, que compartían con personas que viajaban en las unidades.



Entre los participantes estuvo, Grupo Calfia, el Sistema Integral del Transporte de Tijuana, el Frente Popular Revolucionario, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la Confederación de Trabajadores de México, entre otros.