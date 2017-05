Piden modificar ley de adopción

TIJUANA, Baja California(GH)

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Melba Adriana Olvera Rodríguez, destacó que se debe modificar la legislación actual en términos de la adopción en Baja California.



De tal forma que se busque brindarle a los menores el derecho de vivir en familia en las condiciones óptimas, en un tiempo adecuado y mejorando los trámites. “Estos procedimientos de adopción no están yendo con la celeridad pertinente pensando en otro tipo de interés de la niñez, entonces hay que revisar y apostar por armonizar legislativamente las deposiciones civiles que tenemos en el Estado”.



“Yo propondría revisar el procedimiento 908 bis del Código de Procedimientos Civiles que habla que el trámite incluyendo las evaluaciones y escuela para padres no debe darse en un periodo mayor a 9 meses”.



“Tenemos conocimiento de familias que tienen más de este tiempo y que ya han terminado todos los requisitos y sólo están en la espera de que se abra escuela para padres”, refirió Olvera Rodríguez.



Olvera Rodríguez expresó que hay un derecho humano que tienen los niños, niñas y adolescentes, que es el de vivir en una familia, el cual está íntimamente relacionado con los procedimientos de adopciones.

Tales que se contemplan en el Código Civil del Estado, en el Código de Procedimientos Civiles y en la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes de Baja California.



Mismos que fueron estudiados, analizados y comparados con la legislación del municipio de Zaragoza, Coahuila, por ser más armonizada en cuestión de los derechos del niño.



“Nosotros hicimos un análisis jurídico de estudio comparado con la legislación que Baja California y una legislación mucho más armonizada, incluso con la conducción de los derechos del niño, que es la legislación vigente de Zaragoza, Coahuila, que contempla mayores prerrogativas para la garantía de derecho de la niñez de vivir en familia”, compartió Olvera Rodríguez.



Quien destacó diversos puntos que considera deben ser tomados en cuenta para que las adopciones en la entidad se desarrollen en pleno respeto a los derechos y principios de interés superior de la niñez.



“¿No debiésemos también priorizar el derecho de los niños de vivir en familia?, sobre otras circunstancias que a veces se priorizan como completar trámites burocráticos y no siempre son refutables”, refirió la presidenta de la CEDH.



Dijo que se debe garantizar que se asesore jurídicamente tanto a quienes consientan la adopción tanto como a los quienes la aceptan, con el fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares y sociales de la misma.



Disponer los mecanismos para verificar que la adopción no sea motivada por beneficios económicos y que las autoridades de los tres niveles en el rubro de su competencia, velen que en todos los procesos de adopción se respeten las normas que le rijan a cada uno, entre otros temas.



El Consejo de Adopciones está constituido únicamente por integrantes de los sistemas DIF Estatal y Municipales, además que éste no sesiona con la periodicidad que permita agilizar los trámites y los certificados de idoneidad de las adopciones.



“Considero que un consejo debería de haber participación de expertos independientes y por lo menos dos lugares para participantes de la sociedad civil, por su experiencia en el tema”, opinó la titular de la CEDH.



En la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes contempla que deben ser colocados de acuerdo a las características especificas de cada caso en acogimiento residencial brindado por centros de asistencia el menor tiempo posible, es decir, que estén colocados en casas hogar.



“Sin embargo en las visitas que hemos hecho a diferentes casas hogar del Estado, hemos encontrado a niños que tienen 10 ó 15 años que están en estos centros y la ley es muy clara, dice que debe ser el menor tiempo posible”, comentó.



Dicha ley también refiere que la Procuraduría de Defensa del Menor debe darle seguimiento puntual a cada una de las solicitudes de adopción para determinar la idoneidad de quienes la solicitan en un tiempo no inferior a un año, situación que no se contempla en la ley estatal.



“Que se procure no separar a las hermanos y hermanos, pero si hay necesidad de ello que se establezcan las condiciones para que mantengan vínculos de convivencia, lo cual no lo contempla la legislación vigente de Baja California”, declaró Olvera Rodríguez.



De forma general, la presidenta de la CEDH, declaró que es indispensable hacer dichas modificaciones para brindarle el derecho al menor de vivir en familia en las mejores condiciones y en un tiempo adecuado.



Tarda DIF hasta un año y medio por procedimiento

Consuelo Luna Pineda, Procuradora de la Defensa del Menor indicó que los trámites administrativos van de 1 año hasta 1 año y medio en cuanto a las evaluaciones.



Esto varía de acuerdo a las circunstancias de los solicitantes, por ejemplo si deben acudir a terapias psicológicas.



“Hemos tenido reuniones con el Poder Judicial a efecto de ver cómo pueden agilizar más los juicios, dado que muchos de nuestros trámites se llevan tiempo más prolongado porque debemos publicar en los casos de perdida de patria potestad edictos en los diversos medios de comunicación para efecto de dar a conocer la notificación a los padres ya que no tenemos un domicilio donde encontrarlos”.



“La intención es podernos coordinador con los juzgados familiares del poder judicial para agilizar los trámites”, explicó Luna Pineda.