TIJUANA, Baja California(GH)

Las personas físicas deben presentar su declaración anual 2016 durante abril, el Colegio de Contadores Públicos de Baja California (CCPBC) dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria cuenta con una nueva plataforma para presentar sus obligaciones fiscales, sin embargo, no son cambios muy sustanciales.



Durante la sesión semanal del Colegio, la presidente del CCPBC, Araceli Alicia Guzmán Ibarra destacó que la nueva plataforma del SAT para la presentación de la declaraciones fiscales tiene pocas modificaciones de estructura, lo que destaca, por otro lado, son ciertos cambios en la manera de realizar la presentación.



Recomendó tener listo con anticipación todo lo que se necesita para sus declaraciones anuales; entre otras cosas, señaló que las personas físicas que pagan sueldos y salarios sus nóminas deben estar timbradas y enviadas, pues de lo contrario no serán deducibles.



Además, deben tener todos los comprobantes de deducciones fiscales tales como gastos médicos, hospitalarios, dentales, funerarios, donativos y tener pagados todos esos elementos tal y como lo solicita la autoridad fiscal para poderlos deducir.



Araceli Alicia Guzmán también advirtió que otra cuestión relevante es que este año se incrementó la base de deducciones personales que hasta el año pasado era nada más del 10 por ciento del total de nuestros ingresos, no obstante ahora será el 15 por ciento o 133 mil pesos, lo que sea primero.