Esperan horas por una cita en el IMSS

TIJUANA, Baja California(GH)

Eran las cuatro de la mañana cuando María Elena Parada llegó a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 36 de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia Otay Universidad.



Es la primera vez que acude ya que el derechohabiente es su esposo, quien una vez al mes debe buscar la consulta para obtener la receta que le permita el acceso a sus medicamentos.



“El viene cada mes, pero hoy me tocó hacer fila por él porque está lastimado de un pie. Si había escuchado que debías venir muy temprano porque siempre hay mucha gente haciendo fila y puede que no alcance cita”, expresó la mujer.



Detrás de María Elena se encuentran otras 15 personas algunas con cobijas para mitigar el frío de la madrugada y permanecen de pie junto a la entrada de la clínica donde podrían esperar cerca de tres horas para ingresar y continuar la espera en el interior.



Cuatro de las 9 Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Tijuana, pertenecientes al IMSS, han aplicado la estrategia nacional de Unifila, lo que genera que derechohabientes sin cita acudan de madrugada a las unidades cuando requieren una consulta.



Es un procedimiento aplicado para que los pacientes consigan una cita médica, cuando no se les ha programado una con antelación y requieren la orientación de un médico en ese mismo día.



A partir del mes de marzo del año pasado, el director general del Instituto Mikel Arriola aplicó 10 medidas a nivel nacional con el objetivo de mejorar la calidad y calidez de los servicios que brinda el IMSS, entre los que se incluye la implementación de la Unifila.



“Yo creo que es falta de organización, el personal debe saber organizarse, no nosotros. Deberían permitir que las personas entren, porque permanecemos de pie desde muy temprano mientras que las sillas están vacías. Hay personas de la tercera edad, en muletas o con sondas”, manifestó María del Carmen Maya Hernández, quien fue la segunda en arribar a la clínica.



‘Sistema revolucionario’



Este sistema, detalló Alonso Pérez Rico, jefe de Prestaciones Médicas del IMSS en Baja California, consiste en que el derechohabiente sin cita se acerque a la unidad y espere por un turno para un espacio, sin importar en cual consultorio se libere, contrario al sistema tradicional donde acudían directamente al consultorio que les correspondía.



“Esta modalidad ha revolucionado la manera en la que brindamos la consulta médica. De momento solo se ha aplicado en cuatro Unidades de Medicina Familiar, pero esperamos pronto estarla aplicando en 100% de las instalaciones”, manifestó.