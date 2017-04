Parteras atienden a haitianas que están embarazadas

TIJUANA, Baja California(GH)

Un grupo de 10 mujeres que ejercen la partería han llegado a Tijuana para brindar atención prenatal a las haitianas que se encuentran en proceso de gestación.



El grupo denominado Parteras Fronterizas, lideradas por Bianca Mercado, desde este mes retomó esta actividad de brindar asesoría y atención médica a las migrantes embarazadas que se encuentran en los albergues de la ciudad.



“Hasta ahorita nos hemos sumado cerca de 10 voluntarias, no solo de Tijuana, también de otras partes de México, de Estados Unidos e incluso de algunos países de Europa”, detalló.



En los albergues de la ciudad se han identificado cerca de 54 haitianas en distintas etapa de gestación, que requieren el acceso a la orientación y cuidados prenatales en su idioma.



Parte de la labor de atender a estas mujeres, se incluye la donación de las vitaminas, exámenes físicos para la detección temprana de enfermedades y también para descartar que sus embarazos sean de alto riesgo.



Indicó que las mujeres de raza negra son más propensas a tener embarazos de alto riesgo, por lo que es necesario prestarles los servicios médicos oportunos para reducir las probabilidades de que no concluyan satisfactoriamente su proceso de gestación.



El idioma no es una barrera para atenderlas, explicó Bianca Mercado, porque se han apoyado por otras mujeres haitianas que puedan traducir las indicaciones médicas que requieren las embarazadas, sobre todo aquellas que necesitan comprar medicamentos o someterse a análisis clínicos.

Solicitó el apoyo de más voluntarios, sobre todo de los que tienen experiencia médica para ampliar la ayuda.