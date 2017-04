Realizan operativo por manifestación contra Ruta Troncal

TIJUANA, Baja California(GH)

Resguardada por elementos de la policía comercial se encuentra la terminal del bulevar Insurgentes del SITT, ante la amenaza de bloqueo el próximo lunes por transportistas.



Lo anterior fue declarado por el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano, quien señaló que las amenazas no son nuevas, pero están preparados para hacerle frente. “Principalmente con todo nuestro equipo de la Dirección de Vialidad y Transporte, pero también estamos convocando a las empresas de grúas, en caso de ser necesario”, dijo.



Varias empresas transportistas advirtieron no permitir la salida de camiones del Sistema Integral de Transporte de Tijuana, alegando que estos invaden sus rutas.



Dijo que no pueden adelantarse a los hechos, pero si toman lo declarado como una “advertencia”.



El funcionario atribuyó dicha problemática a la administración pasada, porque al no invitar a varias empresas al invitar a la Ruta Troncal generaron un problema de invasión de rutas en un 60%.



“Las concesiones que se tienen datan por 20, 30, 40 años, y el SITT es nuevo, y no los invitaron, y pues nos heredan un problema muy fuerte, ellos tienen derecho”, dijo. En otro tema, indicó que la investigación que realiza la Sindicatura contra el ex secretario Carlos Mejía López es administrativa.



Explicó que en la última sesión de cabildo del XXI Ayuntamiento no firmó y se mandó a su publicación al Periódico Oficial del Estado lo relacionado con la Ruta Troncal y unas ventas de terrenos.