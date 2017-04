Padecen en BC autismo uno de cada 115 niños

MEXICALI, Baja California(GH)

Serio, pero nada que pareciera extraño o fuera de lo normal para sus padres o los abuelos.Pasó el año y medio de edad y Juan hablaba cada vez menos.Aunque llamó la atención de sus padres, los consejos y comentarios de la familia apaciguaron sus inquietudes.“Nos habían dicho que un tío comenzó a hablar como hasta los 5 años, que no era raro”, cuenta su padre.Gabriel García, conocido como “El Tanque” en el mundo del pugilismo, asimiló la dura verdad meses después.Él y su esposa, Keysi Bedolla, ahora dedicada enteramente al hogar y sus hijos, tuvieron ante sí la primera prueba juntos.Tras llevarlo con distintos especialistas, le confirmaron que padecía autismo. Lo primero, el duelo. Luego la aceptación, recuerda Keysi.“Dios no te manda algo con lo que no puedas lidiar”, dice convencida con un gesto optimista.Comenzaron a tratarlo y con ello vino también el apoyo familiar. A ritmo lento, las cosas fueron tomando su curso, y con ello, vino un segundo embarazo, ahora de una pequeña bebé.“El Tanque”, dedicado a los tatuajes, regresó al encordado para buscar más recursos para poder solventar los gastos familiares.Su hija Gabriela llegó a la familia cuando Juan tenía 2 años. Como con él, al principio, todo parecía normal.Pero conforme fue creciendo, la pequeña desplegaba conductas extrañas y, en ocasiones, agresivas y se ocasionaba daños a sí misma.Además de golpearse, no hablaba, raramente dirigía la vista a la gente y tenía problemas para darse a entender y decir lo que quería.A través de más visitas con especialistas, sus padres confirmaron que Gabriela tenía diagnóstico de autismo, un padecimiento que, en promedio, 1 de cada 115 niños sufre.Si bien no hay un censo formal por parte de las instituciones de Gobierno para detectar la casuística de personas que padezcan el Trastorno de Espectro Autista (TEA), sólo se estima una tasa de 1 caso por cada 115 niños en México.Luis Armando Gutiérrez Vidal, subdirector operativo de Desarrollo Integral de la Familia Estatal (DIF), reveló que la demanda para el tratamiento de menores con TEA va en aumento.El DIF trata a personas con TEA en la ciudad de Tijuana y Mexicali, los Centros del Autismo se crearon en 2012 y 2013 respectivamente, desde entonces se han atendido 2 mil 004 personas, aunque aceptó que existe una cifra aún sin descubrir de casos en el Estado.“Hay un incremento en la demanda de atención a autistas, no es que haya más, sino que la sociedad empezó a tener conciencia de atenderlos, provocando que los padres de familia se acerquen a pedir ayuda”, explicó Gutiérrez.El IPBC ha ofreció 1 mil 300 consultas para niños, adolescentes y adultos con TAE durante el 2016, esta cifra representa el 2.5% del total de las consultas que ofrece el IPBC, de las cuales el 45% fueron menores.Marco Antonio García Enríquez, director general del Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC), explicó que el autismo es una enfermedad que se da en mayor medida por la genética, debido a problemas en la formación de áreas importantes del cerebro para la vinculación del lenguaje, socialización y la interacción con el ambiente.Se trata un problema del neurodesarrollo, precisó, que se origina en la gestación del feto, al no desarrollar de forma adecuada ciertas zonas del cerebro, provocando dificultades con la memoria, el aprendizaje, involucramiento social y el lenguaje.“La causas puede ser genéticas, generalmente están asociadas al sexo masculino, hay una mayor representación de niños con autismo que niñas”, declaró García.Además, hay un riesgo genético elevado al heredar el padecimiento. Los pediatras suelen detectar cambios en el neurodesarrollo alrededor de los seis meses al año, en ese periodo es crítico el desarrollo por lo que pueden detectar el mayor número de anormalidades para ser canalizado con los especialistas.Liliana Plumeda Águilar, directora del Centro de Atención al Niño Autista (Canam) considera que el autismo es una condición de vida, pero que con el tratamiento adecuado, existen grandes posibilidades de que quienes lo padecen, puedan integrarse a una vida regular en su adultez.Un síntoma clave para detectar el TEA de forma temprana, es la sonrisa social del bebé, es decir, que reaccionen sonriendo con la interacción de otra persona, de lo contrario puede haber un problema, además hay alteraciones muy sutiles, como que no duerme bien o es muy irritable.En algunos casos se presentan epilepsias. “Suelen tener un lenguaje robótico, hay dificultad para identificar las pistas no verbales, gestos y tonos, como la ironía, broma o sarcasmo, los ruidos pueden serles muy molestos”, expresó el director del IPBC.Hay un riesgo elevado de que el adolescente o niño muera, muchos sobreviven hasta la edad adulta, pero la esperanza es cinco a diez años menos que el resto, el riesgo de fallecer es casi el doble para un niño con autismo.La mayoría de las detecciones se hacen en la infancia, a partir de cómo fue que adquirió las habilidades de caminar, hablar, patrones de sueño, interacción con el grupo primario y fuera del grupo primario, mencionó el director del IPBC.Con base a eso se calcula la cantidad de desvío de la conducta que sería la normal, si los factores se agrupan en la dificultad social, dificultad de lenguaje y dificultad del desarrollo, se hace el diagnóstico del TAE con criterios del DSM5.El problema radica que en los primeros años los padres no se den cuenta del padecimiento, y el médico de primer contacto muchas veces no está capacitado para canalizarlo.El modo para detectarlo inicia en una preconsulta, luego un médico especialista hace una primera intervención, con esa evaluación dan una observación, pues el TAE no es general, puede ser distinto con cada menor, mencionó Gutiérrez Vidal.La cifra de personas autistas que logran valerse por sí mismas no es muy alentadora, el director del IPBC, precisó que del 1% al 4% de personas con TAE, logran un alto funcionamiento, es decir, que logran socializar y trabajar de forma exitosa.Plumeda Águilar señala que, ante cualquier sospecha, es mejor diagnosticar al menor para que un diagnóstico y tratamiento temprano, sea más efectivo y pueda asegurar una mejor calidad de vida de quien padece autismo.“No hay que pecar de exagerado”, dice. Dentro del tratamiento en el IPBC se enfocan a mejorar las conductas autolesivas, el comportamiento del sueño, dentro de un programa farmacológico y psicológico, para que aprenda a reaccionar ante un comportamiento.En el Centro Autista de DIF, se hace una evaluación y una intervención temprana integral con la familia, además dan orientación a escuelas para que haya una canalización a los centros de menores detectados.En el cuerpo médico de DIF, incluyen especialistas en neurología, psiquiatría, comunicación humana, que son los primeros que atienden al menor, luego un equipo de psicólogos entra al tratamiento.La Asamblea General de las Naciones Unidas “declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y adultos autistas para que puedan tener una vida plena y dignaNo mira a los ojosNo responde a su nombreTiene retraso en el lenguajeNo dice lo que quiereHa dejado de emplear palabrasRepite cosas una y otra vezA veces parece sordoPrefiere estar soloNo se interesa en otros niñosNo sonríeNo pide ayudaHace berrinches sin motivoAlto nivel de actividad física o pasividadAlinea objetosEstá esquivamente apegado a algunos objetosEs hipersensible a algunos ruidos y texturasHace movimientos extraños con su cuerpo•En caso de requerir información puede llamar al DIF en Mexicali al 6865671927 y en Tijuana al 6641481927, o bien al IPBC, al 686 842 705