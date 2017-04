Atiende UCVI más reportes de violencia contra niños y mujeres

ENSENADA, Baja California(GH)

Niños y mujeres son las principales víctimas de violencia familiar y encabezan los reportes de la Unidad contra la violencia intrafamiliar (UCVI) de la Policía.



En la reciente semana fueron recogidos por la UCVI una cantidad de nueve menores de edad que estaban sin la compañía de adulto alguno en sus respectivas viviendas.



En meses anteriores del presente año han sido alrededor de tres pequeños que han sido auxiliados por la Policía y llevado a una casa temporal de cuidados por ser víctimas de Omisión de cuidados.



Datos del Departamento de Prevención del delito de la Policía señalan que en promedio diario se reciben cinco reportes contra la mujer por violencia, los cuales son situaciones en las que deben intervenir personal especializado de la UCVI.



Con respecto a la violencia, las mujeres encabezan la lista de reportes que atiende la UCVI, enseguida se encuentran los menores de edad por no recibir los cuidados básicos de los adultos.



Rafael Luna Lezama, subdirector de Prevención del Delito de la Policía, mencionó que los actos de violencia se presentan de manera indiferente, es decir no son exclusivos sexo de alguno.



Dijo que este tipo de problemas sociales se originan presuntamente por la situación económica de las personas, pues los padres no encuentran con quien dejar encargados a los hijos y optan por dejarlos en casa sin compañía.



“Trabaja papá y mamá, no atienden a los hijos y se presenta una omisión de cuidados, llega el fin de semana, algunos de los padres ingiere alcohol y por consecuencia ocurre la violencia física”, mencionó.



Cuando la UCVI recibe un reporte, explicó, se presenta en el lugar y hace su labor sin herir los sentimientos de las personas, pues ellas ya han sido víctimas, luego son llevadas a la oficina, no a la comandancia, para recibir ayuda profesional.



A las personas involucradas en el conflicto se les orienta hacia los servicios que requieren, como puede ser el departamento de víctimas de la procuraduría o al Ministerio Público, detalló.



A la fecha, la UCVI está integrada por tres agentes de la Policía debidamente capacitados para este tipo de reportes, y cuenta con un sicólogo para brindar atención profesional sin costo a las personas, mencionó.