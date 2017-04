Presentan libro sobre amparo novohispano del Estado de Oaxaca

MEXICALI, Baja California(GH)

Un espacio de reflexión sobre los juicios y los amparos, se realizó en la presentación del libro “El amparo novohispano del Estado de Oaxaca”.



En conclusión de que la formación humanística y el estricto énfasis en el estudio de las raíces del derecho romano en los estudiantes, los prepararía mejor argumentaron los ponentes en la Feria Internacional del Libro 2017.



La coautoría de esta pieza literaria fue realizada por la reconocida académica Marina del Pilar Olmeda García y de Lidia del Rocío Reyes Ramírez, quien tiene amplia trayectoria en el Estado de Oaxaca en el ámbito de derecho y amparo.



El magistrado David Guerrero Espriu fue el encargado de realizar los comentarios del libro, compartiendo con la audiencia misma que se componía de estudiantes e involucrados en el área de Derecho, el porqué es importante el tema del “amparo” en el marco legal.



“Después de haber leí- do esto, veo como a ella (Lidia) oaxaqueña y conocedora del tema se le ocurre analizar en concreto ciertos casos de su Estado, hacen mucho énfasis tanto la doctora Marina y Lidia, en la historia del derecho y creo que eso es muy importante.



“Estos casos me hicieron reflexionar de lo sencillo que es el amparo, se entiende perfectamente este instrumento que tenemos los mexicanos, se explica el origen de otros países.



Este libro tiene lo que buscamos como sintetizar la diversidad de leyes incluso desde la época de la conquista”, compartió el magistrado a la concurrencia que acudió al Aula Magna de la Facultad de Derecho.



Guerrero Espriu comento sobre la importancia del amparo a través del tiempo y del cómo llegó a convertirse en instrumento fundamental de las leyes.



“El amparo no está al alcance de todos, un ciudadano no puede llegar a pedirlo por sí mismo, se necesita un abogado, es un instrumento que utilizamos para defender”, compartió el académico, el amparo necesita ser accesible para todos.