Opacidad de Conapesca inhibe desarrollo

ENSENADA, Baja California(GH)

A unos días de que México, en específico Ensenada sea sede por primera vez del Foro Mundial de Maricultura, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) sigue privando de certeza jurídica a Baja Aqua Farms (BAF), señaló Benito Sarmiento Pérez, director general.



Tenemos más de dos años solicitando a la Conapesca, la resolución de las Concesiones de Maricultura de la empresa Baja Aqua Farms y el Comisionado Aguilar Sánchez, ha sido incapaz de resolver nuestra circunstancia, independientemente de su conocimiento sobre las inversiones que hemos realizado y las que están detenidas, señaló.



Hace unos días el director Benito Sarmiento declaró que Baja Aqua Farms no cuenta con las garantías jurídicas para seguir adelante, ya que la falta de certidumbre y atención por parte de la Conapesca, ha limitado la capacidad de generar empleos, y se han detenido proyectos e inversiones previstas para 2017 en tanto prevalezca la desatención de la dependencia federal.



La incertidumbre jurídica, señaló, ocasiona violaciones a los derechos fundamentales que trascienden en el desarrollo económico de nuestro sector e inhiben nuevas inversiones en México.



“Es reprobable que hace dos semanas me reuní con el Comisionado, en donde se comprometió a darnos respuesta y a escasos días de que inicie el Foro Mundial de Maricultura en nuestro puerto, no de solución y esté dispuesto a exponer la incapacidad del gobierno federal ante diversas naciones del mundo” dijo.



Explicó que a pesar de que BAF cumple con todos los requisitos en tiempo y forma, en los últimos 2 años la Conapesca a través de su titular Mario Aguilar Sánchez, continuamente a justificado su incapacidad de resolver las renovaciones de dos permisos por no contar con el dictamen científico que debe emitir el Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca), o porque se encuentran en proceso de revisión con el director jurídico de la Conapesca o Sagarpa.



Señaló que esta situación prevalece en la Conapesca y que en su caso, dos de las empresas de su grupo han tenido que operar bajo figuras y condiciones jurídicas transitorias e inadecuadas a su operación financiera y comercial, como lo es la figura de Permiso de Fomento para la Investigación que tiene diferentes obligaciones.



Refirió que BAF es la empresa de Maricultura con mayor inversión en el país, la que genera el mayor número de divisas, empleos directos e indirectos, así como proveeduría local, regional, nacional e internacional.



Es urgente que José Calzada Rovirosa, Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tome el tema, ya que a través del titular de la Comisión en más de 24 meses no ha habido resultados y es indispensable que nuestras autoridades entiendan que la Maricultura necesita acciones responsables, eficaces, en los tiempos que requiere nuestra actividad, eso nos va a permitr mantener los empleos en un país que hoy más que nunca necesita diversificarse, puntualizó.