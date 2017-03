Tjebc confirma que PT, PVEM y Panal no recibirán recurso estatal

MEXICALI, Baja California(GH)

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) confirmó que los Partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza no recibirán financiamiento público estatal durante el 2017.



Lo anterior tras resolver de manera unánime los recursos de inconformidad interpuestos por las tres fuerzas políticas contra un dictamen resolutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc).



Los magistrados desestimaron los agravios proporcionados por los recurrentes, donde señalaban que el dictamen no estaba debidamente fundado y motivado, así como falto de congruencia y exhaustividad.



Esto, debido a que el Ieebc invocó los supuestos normativos aplicables al caso y se pronunció sobre los mismos, contrastándolos con la situación especifica de los partidos recurrentes.



Además, el Consejo General expresó las razones que le llevaron a concluir que las tres fuerzas políticas no tenían derecho a recibir financiamiento público local en el ejercicio fiscal 2017.



