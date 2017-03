Manifestantes piden auditorías

TIJUANA, Baja California(GH)

Otro grupo de manifestantes acudió este miércoles a las instalaciones del Palacio Municipal para exigir dar respuesta a 14 peticiones ciudadanas, entre las cuales se encuentra una auditoría al área de nóminas para eliminar a aviadores.



Alrededor de doce personas de la Asamblea Popular de Tijuana fueron atendidas por el secretario general de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruiz.

El vocero de la Asamblea, Emiliano Raya, señaló que trataron de ingresar 30 personas al recinto, sin embargo no fue permitido por la autoridad municipal por motivos de seguridad.

Dentro de las demandas se encuentran los puntos siguientes: Auditoria ciudadana a la Tesorería municipal, Oficialía Mayor, y al área de nóminas para la exhibición, expulsión y procesamiento legal de aviadores; revertir el aumento al impuesto predial, al alumbrado público y a los comercios ambulantes.

Asimismo transporte público gratuito a estudiantes y adultos mayores; la municipalización del agua y límite a los salarios del Presidente y funcionarios a 25 salarios mínimos diarios.

También la eliminación de bonos, compensaciones, gastos no necesarios, viáticos, publicidad, del fuero por parte del Alcalde; el no cobro de peaje en carreteras; que los regidores y delegados sean propuestos y electos por la ciudadanía.

Los inconformes están conscientes de que algunas de las medidas son de responsabilidad del Estado o la Federación, sin embargo piden que Gastélum Buenrostro encabece las exigencias ciudadanas.

“El Ayuntamiento de Tijuana no está impedido a entablar un diálogo de los diferentes órganos de Gobierno, la petición lo obliga a que tome cartas en el asunto y fungir como un vocero de la ciudadanía y asumir su responsabilidad de defender los derechos de los tijuanenses”, expresó.

Indicó que hasta el momento han visto a un munícipe con falta de voluntad política al considerar que de querer apoyar a la comunidad, renunciaría al fuero sin esperar a que una ley o reglamento se lo pida y a la reducción salarial.

Esperan una respuesta positiva, de lo contrario seguirán insistiendo.