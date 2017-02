Reforzarán patrullaje en Maneadero

ENSENADA, Baja California(GH)

Tras las quejas de empresarios agrícolas de Maneadero que han sufrido robos en las últimas semanas, el vocero de la policía municipal, Edgar Salgado Martínez, informó que buscarán una reunión para implementar acciones que refuercen la seguridad en esa delegación.



“Se tiene contemplado mandar más elementos para reforzar la seguridad, ahorita están saliendo de tres a cuatro unidades por turno, lo idóneo es que salgan seis unidades para abarcar la delegación de Maneadero y estamos trabajando en reforzar la seguridad”, indicó.



Cabe recordar que hace unos días el empresario agrícola, Raymundo Carrillo, manifestó que de acuerdo a lo que han comentado los habitantes de esa zona, los robos oscilan entre 80 a 100 diarios, sin embargo, el vocero de la policía consideró que la cifra no puede ser tan alta.



“De acuerdo a nuestra estadística se han suscitado ocho robos en los últimos 61 días, posiblemente la gente por fastidio o flojera no le llama al 911 para que vaya a una unidad o no se acerca al ministerio público a poner su querella, pero si no ponen la denuncia es muy difícil que podamos ayudarlos”, comentó.



Salgado Martínez dijo que cuando una persona reporta un asalto en cualquier modalidad, la policía le da prioridad y no deben pasar más de tres minutos para que llegue una unidad al lugar de los hechos.



El Vocero mencionó que en los próximos días se buscará tener una reunión con los empresarios y habitantes de Maneadero para buscar la manera de trabajar coordinadamente y lograr disminuir la delincuencia en la zona.



“Es importante que haya coordinación para analizar opciones como implementar vigilancia por vecinos, seguridad en su trabajo y coadyuvar con nosotros, vamos a ver la manera de hacer una reingeniería”, afirmó.



Finalmente, exhortó a los habitantes de Maneadero a que denuncien cualquier incidente al 182-30-00 ext. 2705 para que su reporte sea atendido.