HG pide donadores de sangre altruistas

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante las constantes demandas de transfusiones de productos sanguíneos, la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, a través del Hospital General de Tijuana, exhortó a la población a donar sangre de forma altruista y solidarizarse con las necesidades de transfusión de los pacientes.



La Jefa del Banco de Sangre del Hospital General de Tijuana, Yolanda Ibarra Hernández, informó que mensualmente se transfunden a un promedio de 800 personas, lo que equivale a por lo menos mil 200 productos derivados de la sangre, como plaquetas, crioprecipitados, plasma fresco y glóbulos rojos, siendo este último el de mayor demanda.



Mencionó que los ciudadanos pueden realizar esta donación a través del método común, que consiste en extraer 450 mililitros de sangre, lo que popularmente se conoce como “una pinta”, aunque también existen otros métodos seguros, como lo es la aféresis y la eritroaféresis.



“Estas últimas alternativas, nos permiten extraer los productos específicos que requerimos, principalmente plaquetas y glóbulos rojos, lo que beneficiará directamente a los pacientes con un sistema inmunológico vulnerable", detalló Ibarra Hernández.



Por otro lado, conminó a erradicar mitos que obstaculicen una cultura humana y solidaria de la donación de sangre, entre los que destacan los siguientes: “Una persona con tatuajes o perforaciones no puede donar”, “quien tuvo hepatitis A no puede donar”, “las personas engordan después de la donación”, “las personas que tienen diabetes, hipertensión o se encuentran en su periodo menstrual no pueden donar”, entre otros.



La funcionaria estatal precisó que las personas con tatuajes o perforaciones pueden donar sangre posterior a un año de habérselo realizado; las personas con diabetes e hipertensión pueden donar siempre y cuando no usen insulina y se encuentre bajo control su padecimiento; pueden donar aquellas personas que fueron diagnosticadas con hepatitis A en la infancia; en el caso del periodo menstrual dependerá de la presencia de complicaciones asociadas al mismo.



“Es importante que la comunidad cuente con información precisa por parte de profesionales en la salud, y una vez que acudan al Banco de Sangre, se les realizará una entrevista privada y confidencial, además de análisis de laboratorio para descartar o detectar procesos infecciosos o anémicos”, comentó.



Las personas que deseen donar, pueden acudir al Banco de Sangre del Hospital General de Tijuana, de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 horas, presentando la credencial oficial con fotografía, sin haber ingerido alimentos grasosos, plátano o lácteos cuatro horas previas a la donación.