Caen 30% ventas de gasolina

ENSENADA, Baja California(GH)

El presidente de la Asociación de Gasolineros de Ensenada, Juan Manuel Arellano Lara, informó que las ventas han caído de un 30 a 40% en las estaciones de servicio derivado del alza de los combustibles.



“A final del año pasado tuvimos un poco de incremento en las ventas pero a partir de 1 de enero nuestras ventas se desplomaron alrededor de un 30 a 40%, yo creo que la gente se ha organizado más para mover menos sus automóviles, ponerse de acuerdo con sus vecinos para recoger a sus hijos de la escuela o utilizar el transporte público”, opinó.



En ese sentido, comentó que algunos empresarios ya están analizando realizar un recorte de personal en sus estaciones de servicio, si las ventas no repuntan en los próximos meses.



No obstante, para contrarrestar la disminución en las ventas y mantener la clientela, hay algunas estaciones que han implementado estrategias como ofrecer algún producto o un lavado de automóvil gratis al cargar cierta cantidad de litros.



Arellano Lara informó que los presidentes de las asociaciones se han estado reuniendo con los diputados estatales e incluso están cabildeando para que no haya un segundo gasolinazo del 8%.



“Otro incremento sería bastante peligroso, son muchos cambios que se han venido de un solo golpe, estamos hablando que el incremento ya sería de un 28%, el año pasado cerramos en 13.98 el litro, iniciamos el año a 16.14 el litro y con este posible incremento nos iríamos a más de 17 pesos el litro, es demasiado”, apuntó.