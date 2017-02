Buscan asilo en BC migrantes haitianos

TIJUANA, Baja California(GH)

La cuarta parte de los migrantes haitianos y afrodescendientes que han arribado a Baja California podría estar solicitando su asilo en nuestro País los siguientes meses, así lo declaró el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Estado, Rodulfo Figueroa.



En Baja California se contabilizan cerca de 5 mil migrantes extranjeros, la mayoría se han desplazado hasta esta frontera para solicitar su asilo humanitario en Estados Unidos, huyendo de los problemas sociales y económicos de sus lugares de origen.



Hasta el momento 250 extranjeros se han acercado al Instituto Nacional de Migración en la ciudad, para solicitar información sobre el proceso para regularizar su estancia en nuestro País, casos que son canalizados a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).



El documento que se les otorga es la tarjeta de residencia temporal o permanente, según sea la elección del migrante que solicita el proceso de regular su estancia en el País.



“La principal preocupación de los que muestran interés en quedarse en México es poder trabajar. Cuando obtienen este formato pueden trabajar porque tienen una estancia legal en nuestro País, de lo contrario serían las instancias del trabajo quienes de hagan cargo”, detalló.



El funcionario federal indicó que de esta cifra, solo 50 han iniciado formalmente el proceso, mismo que les permite una estancia legal por un tiempo de tres meses, mismos en los que pueden laborar y contar con todos los beneficios de la ciudadanía mexicana.



Mejores condiciones

Para Chenet Thomas el sueño americano se transformó cuando sus familiares en Estados Unidos, por el temor de que el hombre fuera deportado, le aconsejaron que se quedara en México tras cumplir su primer mes en Tijuana.



De origen haitiano y con 40 años, emprendió el difícil camino que sus connacionales han tomado hacia el Norte del continente, en busca de mejores oportunidades de vida.



“Aquí también se puede tener una vida mejor, no todos se quieren quedar y continúan su camino. Yo no quiero que me deporten, prefiero quedarme y trabajar aquí”, compartió el extranjero.



Con una sonrisa en el rostro, que solo se esconde cuando menciona que no desea retornar a su país, afirmó que le gustó México, por el amable trato que ha recibido de los tijuanenses y los coordinadores del albergue donde se quedó las primeras semanas.



Chenet acudió a las instalaciones de INM para solicitar el formato de asilo el 19 de enero, un día antes de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estado Unidos, mismo camino que han tomado otros 50 extranjeros en Baja California.



La misma situación comparte Umar Musah Abdallah, joven de 25 años de origen sudafricano, que acompañó a Chenet el pasado 19 de enero a las instalaciones de INM donde también llenó el formato de solicitud de asilo.



“Mi familia me dijo que la situación se podría complicar los siguientes meses, así que voy a aprovechar que aquí hay todo para construir una nueva vida. Hay trabajo, hay casa, comida y buenas personas dispuestas a ayudarte”, manifestó.



Umar arribó a Tijuana en el mes de octubre, obtuvo una cita para el 12 de diciembre, pero unos días antes decidió que se quedaría en Tijuana y desde el 19 de enero está en la espera del documento que acredita su estancia legal en México.