Municipales aplicarán infracciones de tránsito

TIJUANA, Baja California(GH)

Con la intención de reforzar las Leyes de Tránsito en la Ciudad, más policías municipales serán habilitados en los próximos días para que puedan multar a los conductores.



Marco Antonio Sotomayor Amezcua, secretario de Seguridad Pública Municipal, informó a FRONTERA que este nuevo proyectó se dará a conocer de manera oficial a mediados de enero.



Señaló que la campaña tendrá como objetivo prevenir accidentes de hechos de tránsito, porque ha notado que los accidentes automovilísticos van en aumento y con ello las muertes de ciudadanos.



Pero también es necesario reforzar las sanciones, dijo el funcionario, porque hay conductores que se desesperan por el tráfico y comenten sanciones que llegan a empeorar la situación.



“El caso más grave es que hay gente falleciendo innecesariamente por no respetar los reglamentos de tránsito y eso es muy triste”, dijo Sotomayor Amezcua.



Incluso señaló que desde antes de ser el titular de la SSPM, notaba que personas cometían infracciones de tránsito frente a patrullas de la Policía Municipal sabiendo que no los iban a multar.



Esto debido a que los únicos agentes designados para multar eran los oficiales de la Unidad de Tránsito (los motociclistas), situación que ya no se va permitir, aseguró el Secretario de Seguridad Pública Municipal.



Por ello se le van a dar boletas de infracción a policías municipales que andan patrullando, como a supervisores y ya aquellos policías que su jurisdicción o su área de acción esté en bulevares principales.



Destacó que la prioridad siempre será la seguridad, es decir atenderán los reportes de emergencia, pero si en el tránsito tienen oportunidad y ven que alguien está cometiendo una infracción lo van a sancionar.



Además los policías de tránsito van a ir sin ninguna reserva a multar a todo aquel que cometa una infracción.



Marco Antonio Sotomayor Amezcua, explicó que habrá un periodo, corto, de concientización en donde se entregarán amonestaciones por infracciones menores y después se multará.



Detalló que este movimiento no altera ningún reglamento porque al final todos son policías, incluso los Jefes de Distrito ya traen boletas de infracción, al igual que los Subjefes.



“Pero por el otro lado también la parte de la sanción, yo lo he visto digo no desde ahorita, que de repente está una patrulla y un ciudadano se pasaba el semáforo delante de la patrulla, o está hablando por teléfono porque sabe que no lo van a multar”, dijo el Secretario de Seguridad Pública Municipal.



Detalló que el operativo será anunciado alrededor de la segunda semana de enero, y reafirmó que antes del arranque formal será anunciado.



Aumentan muertes



Las estadísticas oficiales demuestran que más personas han fallecido en hechos de tránsito, incluso en el 2016 aumentaron 50% en comparación al 2015.



De acuerdo a la Policía y Tránsito Municipal, de la Sección de Hechos de Tránsito, en el 2015 fallecieron 100 personas en Tijuana, siendo el mes de diciembre en donde hubo más accidentes mortales, con un total de 15.



Mientras que en el 2016 perdieron la vida un total de 150 personas, siendo el mes de octubre con más fallecimientos con 21, lo cual demuestra que hubo un incremento de 50%.



En otras cifras relevantes, durante el 2016, ocurrieron un total de 9 mil 688 accidentes; atropellaron a un total de 654 personas; fueron turnados 4 mil 234; y un total de 2 mil 968 ciudadanos resultaron lesionados.



¿Y la educación vial?



El contar con una buena educación vial puede llevar a salvar tu vida, además es necesario inculcársela a los niños, apuntó Jaime Valencia, Jefe de Peritos de la Policía Municipal, y experto en la materia.



Los beneficios de tener una buena educación vial es proteger la vida, la integridad física de las personas y el patrimonio, básicamente es un derecho humano.



El Jefe de Peritos destacó que se debe trabajar desde la niñez para que vayan conociendo cuales son las reglas y como se puede proteger una para no aparecer en un accidente y debe ser fortalecido constantemente.



Con relación a la alza en los atropellamientos que se han dado en la Ciudad, destacó que hay factor que se deben tomar en cuenta, que Tijuana es una ciudad de migrantes que vienen de distintas ciudades.



“Debemos involucrarnos todos, tanto sociedad y Gobierno, todos debemos contribuir para tener una Ciudad con una movilidad, buscar el acercamiento, la apertura de los ciudadanos”, dijo Jaime Valencia, Jefe de Peritos.