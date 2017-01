Municipio analiza arrendar recolección

TIJUANA, Baja California(GH)

Juan Manuel Gastelum Buenrostro alcalde de la ciudad dijo que están analizando la posibilidad de arrendar unidades nuevas para la recolección de basura y de esta manera acabar con la problemática en esta área.



Señaló que están tratando de implementar un plan de arrendaminto financiero con los camiones, para de esta manera “no gastar” en la compra de nuevas unidades y el mantenimiento de las que ya están funcionando.



“Ahorita tenemos un problema grave en la recolección de basura, hay domicilios o colonias en donde llevamos más de tres semanas que no se ha podido recolectar la basura, porque los camiones están en malas condiciones y asó no puede salir el camión a recolectar la basura”, expresó.



Detalló que el concepto de la adquisición de bienes para la ciudadanía no vale la pena si se tienen que invertir en la reparación y mantenimiento de esos bienes. En ese sentido dijo que puede ser mejor pagarle a una empresa que preste sus servios y sus camiones.



“Estamos viendo esa posibilidad y ‘aguas’ no estoy diciendo que eso vamos a hacer, tenemos que ver cuanto cuesta un camión nuevo y cuánto nos cuesta el mantenimiento, cuánto nos cuestan los talleres”, explicó.