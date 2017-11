Protección Civil supervisa medidas de seguridad en panteones municipales

TIJUANA, Baja California(GH)

La Dirección de Protección Civil de Tijuana inició un operativo de inspección y prevención en los 13 panteones municipales, para supervisar las medidas de seguridad de estos lugares, previo al Día de Muertos, así lo refirió el titular de la dependencia, José Rito Portugal Servín de la Mora.



El funcionario municipal detalló que personal a su cargo supervisa las medidas de seguridad con las que cuentan los panteones, tales como andadores, muros y escalinatas, y en áreas que han detectado dañadas o de difícil acceso para caminar, han sido acordonadas.



Indicó que estos recorridos serán permanentes, pero por ser una fecha especial en donde los cementerios son concurridos, y por ello se reforzaron las medidas de seguridad para evitar accidentes.



Portugal Servín de la Mora, exhortó a la población que visita los panteones tijuanenses a conmemorar la fecha con respeto y en un ambiente de paz, destacando la importancia de atender las recomendaciones de seguridad, sobre todo a cuidar a niños y adultos mayores, así mismo a abstenerse de caminar sobre las tumbas para evitar accidentes.



“La subdirección de Mantenimiento Urbano, de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, realizó trabajos de limpieza y rehabilitación de espacios hace unos días y nosotros como Protección Civil nos sumamos a las actividades desde nuestra trinchera, que es la prevención, haciendo este recorrido para cerciorarnos que no exista un riesgo a la población”, puntualizó Portugal Servín de la Mora.



Se invita a la población a que realicen su festejo bajo un ambiente seguro, que eviten las fogatas, a no descuidar las velas, a no subirse a las criptas, y a seguir las recomendaciones dadas por los responsables del resguardo de los panteones.