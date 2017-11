Esperan aumento de 30% en ventas

TIJUANA, Baja California(GH)

Los floristas de la Calle Quinta y Emiliano Zapata, en la Zona Centro, esperan repuntar sus ventas por lo menos un 30% entre hoy y mañana 2 de noviembre por la celebración del Día de los Muertos.



Una de ellas es la señora Lorena Guadarrama, quien confía en que los ciudadanos sigan manteniendo las costumbres mexicanas, entre ellas la colocación del altar para recordar a los fieles difuntos.



“De antemano sabemos que estas fechas no son tan buenas para nosotros, pero sí nos preparamos con tener suficientes ramos de flor de cempasúchil y nardo”, comentó.



Y en caso de que sus ventas no sean las deseadas, dijo, que en el transcurso del día tendrá que rebajar aún más los precios, que son 25 pesos cada ramo y 20 por mayoreo.



“La intención es atraer a los clientes y no dejar que la mercancía se eche a perder”, platicó Lorena Guadarrama.



En un recorrido, los comerciantes compartieron que en comparación con noviembre de 2016 las ventas son muy lentas.