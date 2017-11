Burócratas temen despidos por concesión del alumbrado

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido al proyecto del Ayuntamiento de Tijuana de concesionar el servicio del alumbrado público, cientos de trabajadores del Sindicato de Burócratas se manifestaron en Palacio Municipal ya que temen perder sus trabajos.



La protesta la realizaron desde las 7:00 a las 12:00 horas de ayer e implicó la suspensión de servicios públicos en ese periodo de tiempo.



“Tememos porque los compañeros del alumbrado público puedan ser despedidos. Exigimos que sus derechos no se violentaran, el Alcalde nos dijo que no pasaría nada, pero ‘papelito habla’, no nos podemos quedar con las palabras del Alcalde”, manifestó el secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Burócratas de Tijuana, Guillermo Aldrete Casarín.



La incertidumbre surge porque que la empresa que gane la concesión por un periodo de quince años, comentó, contará con sus propios trabajadores.



“En ese sentido se está exigiendo que quede documentado que van a quedar los derechos de los compañeros, incluso cuando haya cambio de administración”, agregó.



En la manifestación el personal de las áreas de obras públicas y limpieza también exigió el derecho a su antigüedad laboral, jubilación, aumento de salario y entrega de uniformes.



“(Ayer) se venció la entrega de los uniformes de los compañeros de campo. El secretario de Gobierno habló con Oficialía Mayor y se comprometió a que a más tardar el 30 de noviembre recibiríamos los dos uniformes”, dijo Aldrete Casarín.



No habrá recortes

Los burócratas no perderán sus empleos con la concesión de la administración del alumbrado público a una empresa privada, declaró el secretario de Gobierno municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz.



Ante la manifestación que protagonizaron en Palacio Municipal, atendió al secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Burócratas de Tijuana, Guillermo Aldrete Casarín.



No pierden o se modifica su estatus de la actividad que tienen, por lo que no deben preocuparse, indicó.



El Ayuntamiento de Tijuana requiere el servicio y conocimiento en alumbrado público, apuntó, y serán ellos quienes realicen la supervisión del trabajo que se realice en las luminarias.



“El Ayuntamiento tiene que tener quien supervise los trabajos, tiene que tener quien esté verificando que estén funcionado las lámparas”, manifestó.